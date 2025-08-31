

Grands reportages du 31 août 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands reportages du 31 août 2025 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « Du collège des Maharadjahs à l’école du cirque : des formations d’excellence », épisodes 1 et 2 (rediffusion)

La sélection y est féroce, et certains candidats traversent la planète pour espérer y entrer… Ces écoles d’excellence préparent leurs élèves à devenir les meilleurs dans leur discipline : ingénieurs à la prestigieuse École polytechnique, diplomates au « Mayo », le collège des Maharadjahs en Inde, sommeliers de haut niveau à la Kedge Wine School, ou encore artistes de cirque à l’École nationale de Montréal.

Ces formations d’exception réclament des sacrifices immenses. Car pour rejoindre l’élite, le talent ne suffit pas : il faut viser l’excellence absolue. Pendant plus d’un an, une équipe de Grands reportages a suivi le quotidien de ces étudiants d’exception. Une immersion en deux épisodes au cœur de leurs parcours hors normes.



