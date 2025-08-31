Les 12 coups de midi du 31 août : Cathy éliminée, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 31 août 2025, elimination de Cathy – Cathy a déjà été éliminée ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi » ? Cathy est repartie avec 6500 euros de gains en 2 victoires.


Les 12 Coups de Midi : vers un changement des règles après l'élimination d’Émilien ?
Capture TF1


Les 12 coups de midi du 31 août, rien de plus sur l’étoile mystérieuse

C’est Thomas qui est devenu Maître de Midi, il a buté sur une question du Coup de Maître, et a remporté 1000 euros à partager avec un téléspectateur.

Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours que la photo de fond en seul indice, il s’agit de la Croisette à Cannes. Avec cet unique indice, on peut évidemment penser au monde du cinéma et à une célébrité qui aurait brillé au Festival de Cannes. A moins que ce ne soit un chanteur / une chante ayant brillé aux NRJ Music Awards : et s’il s’agissait de M.Pokora ? A suivre !

Noms proposés pour cette étoile : Christian Clavier


Les 12 coups de midi, vidéo replay du 31 août

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

