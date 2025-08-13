13h15 le dimanche du 31 août : au sommaire aujourd’hui



Publicité





13h15 le dimanche du 31 août 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui.





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 13h15 le dimanche » du 31 août 2025 : L’assiette française, épisode 4

Cette série s’intéresse au chemin de l’excellence culinaire et à la manière dont la gastronomie française continue de rayonner dans le monde.

Comment chefs, apprentis et producteurs perpétuent-ils au quotidien ce patrimoine national tout en le réinventant ? Quels défis attendent les cuisiniers d’aujourd’hui et de demain ? Plus qu’un voyage gourmand, la série aborde aussi des enjeux écologiques, sociétaux et économiques, en mettant au premier plan les histoires humaines, avec sensibilité et humour.



Publicité





Des défis aux quatre coins de la France

Les équipes de « 13h15 le dimanche » sont allées à la rencontre de ces acteurs passionnés qui défendent et renouvellent le savoir-faire culinaire français.

À Marseille, Alexandre Mazzia, triplement étoilé, a relevé un défi unique : concevoir les menus des 15 000 athlètes des Jeux olympiques de Paris 2024, un challenge de taille pour cet ancien basketteur.

Dans le Pas-de-Calais, Christophe Dufossé, chef étoilé du Château de Beaulieu à Busnes, tente de trouver un équilibre économique. Pour stimuler sa brigade, il a instauré une compétition interne où ses cuisiniers, d’ordinaire solidaires, s’affrontent désormais face à face.

Toujours à Marseille, Laetitia Visse, cheffe du restaurant La Femme du boucher, mène un combat engagé : repenser les pratiques en cuisine pour prévenir les violences. Sa méthode ? Un fonctionnement collégial où toutes les décisions sont prises collectivement.