Ici tout commence du 15 août : Jim dit tout à Jasmine (résumé + vidéo épisode 1242 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 15 août 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1242 – Jim va finalement tout dire à Jasmine sur son histoire avec Julia ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et on peut dire que Jasmine va tomber de haut !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 15 août – résumé de l’épisode 1242

Au Coffee Shop, Jasmine confronte Jim. Il avoue avoir connu Julia au lycée, que leurs familles étaient proches et qu’il a contracté un mariage blanc pour qu’elle obtienne la nationalité française, ses propres parents ayant été expulsés. Julia devra attendre quatre ans pour pouvoir demander la nationalité, c’est pour ça qu’ils sont toujours mariés. Jasmine accepte la situation mais exige la fin des mensonges. Julia, d’abord décidée à partir, change d’avis après le succès des portes ouvertes au Résonance et son échange avec Marc.

Rose, venue pour l’événement, fait une gaffe. Elle dit à Jasmine que Julia a été le premier amour de Jim. Plus tard, celui-ci admet que c’est la vérité mais aussi avoir recouché avec Julia lors de sa rupture avec Jasmine à l’automne…



Publicité





Pénélope accueille sa sœur Ninon, passionnée de cuisine, qui impressionne par ses connaissances mais agace Maya et Billie. Au café, Gary prévient Jude que Lionel et Zoé craignent pour leur emploi. Jude les rassure.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Olivia recadre Jasmine et Julia (vidéo épisode du 19 août)

Ici tout commence du 15 août 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.