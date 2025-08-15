Audiences 14 août 2025 : « Alex Hugo » en tête devant « Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée »



Audiences 14 août 2025 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences jeudi soir avec une rediffusion de la série « Alex Hugo », qui a convaincu 3,01 millions de téléspectateurs pour 20,7% de pda.





C’est devant TF1 avec le film inédit « Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée », qui a réuni 2,14 millions de téléspectateurs pour 14,9% pda.







Audiences 14 août 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec un nouveau numéro inédit du jeu « 99 à battre », qui a rassemblé 1,57 million de téléspectateurs pour 10,5% de pda.

France 2 suit avec la rediffusion de la pièce de théâtre « Le canard à l’orange », qui a captivé 1,20 million de téléspectateurs pour 8,7% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie