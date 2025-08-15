Plus Belle La Vie du 15 août 2025 : Nolan démasque Aya, Thomas déchiffre le plan (résumé + extrait vidéo épisode 399 en avance)



Plus belle la vie du 15 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 399 de PBLV – Aya et Barbara vont récupérer les indices du magot chez Nolan cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 15 août 2025 – résumé de l’épisode 399

Thomas prépare une copie de la feuille d’indices pour la déposer chez Nolan, mais y glisse volontairement de faux repères afin d’égarer ses rivaux. Djawad, nerveux, reste à l’affût. Pendant ce temps, Barbara ouvre l’appartement de Nolan pour permettre à Aya de replacer les documents dans son bureau. Djawad et Barbara surveillent à l’extérieur. Mais Aya reçoit un SMS : l’audience de Nolan est annulée, il est déjà de retour à Marseille !

De retour au Mistral, Thomas, Djawad, Aya et Barbara savourent leur réussite. En examinant l’énigme, Thomas pense que la carte correspond à un ancien plan de Marseille. Convaincu qu’il faut un plan datant de la même année que la carte de tarot, il file à la bibliothèque.



À la bibliothèque, Thomas trouve enfin le plan qu’il cherchait. Enthousiasmé, il repart. Pendant ce temps, Nolan se rend au commissariat pour porter plainte contre Aya, l’accusant de s’être introduite chez lui. Interrogé par Ariane, il admet ne pas avoir de preuve concrète, mais montre leurs échanges de textos. Ariane lui rappelle que ce n’est pas suffisant et lui demande si Aya a volé quelque chose. Il répond que non, mais explique avoir pulvérisé un spray à ADN sur le tiroir de son bureau, persuadé qu’Aya en a sur ses vêtements.

Thomas revient au Mistral, annonçant qu’ils doivent se rendre à la Croix des Moulins, dans les hauteurs de Marseille. Avec Djawad, il se précipite sur place. Ils découvrent une réserve d’eau et pensent que le magot s’y trouve… mais déclenchent une alarme.

Au matin, Patrick observe Babeth, visiblement plus détendue même si elle n’est pas encore prête pour un vrai rapprochement. Ils rient ensemble, et Patrick lui avoue qu’il l’aime plus que tout. Babeth l’embrasse… avant d’entendre du bruit et d’envoyer Patrick voir si c’est Raphaël.

Plus tard, Babeth est avec Luna. Elle lui confie qu’avec Patrick, rien n’a changé : elle n’arrive pas à pardonner les secrets gardés pendant vingt ans. Cette trahison a creusé un fossé, et elle est encore en colère. Quand Luna lui demande si elle aime toujours Patrick, Babeth avoue ne plus savoir.

De son côté, Vanessa affronte Ulysse, furieuse de sa procédure. Il lui rappelle qu’Hector veut mourir dignement et qu’il n’existe pas d’alternative. Vanessa s’interroge sur l’avis du médecin ayant fait passer les tests, mais Ulysse n’a pas les résultats ; Hector lui a seulement dit que tout s’était bien passé. Ulysse insiste : si elle aime Hector, elle doit respecter son choix. Vanessa refuse de se résoudre à sa mort.

Blanche interroge Hector sur les conclusions de Mathieu. Il affirme avoir réussi ses évaluations, mais refuse de lui montrer le rapport, précisant l’avoir envoyé à Ulysse. Puis il change de sujet et offre à Blanche leur manuscrit. Elle décide de lui faire découvrir ses lieux préférés avant qu’il ne soit trop tard. Mais plus tard, Hector rencontre un homme et achète illégalement une arme…

