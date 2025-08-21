Plus Belle La Vie du 21 août 2025 : Djawad et Thomas s’infiltrent dans le réservoir (résumé + extrait vidéo épisode 403 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 21 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 403 de PBLV – Thomas et Djawad s’infiltrent dans le réservoir d’eau malgré la présence policière aujourd’hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Ils finissent par retrouver le magot !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 21 août 2025 – résumé de l’épisode 403

Aya et Djawad se rassurent mutuellement, s’enlacent, puis Djawad s’éclipse. Aya se rend chez Nolan, fait semblant de lui pardonner et lui demande de l’embrasser… mais Djawad surgit et le tase ! Terrorisée, Aya écoute ses explications : selon lui, Nolan ne risque rien. Il l’attache et charge Aya de le surveiller.

Au Mistral, Mirta et Robert sont étonnés de voir le bar fermé. Ils trouvent un mot : « Fermé pour l’anniversaire du patron ». Mirta en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Thomas par SMS. Pendant ce temps, Thomas et Djawad se tiennent près du réservoir. En repérant Ariane et Jean-Paul en patrouille, ils préviennent Louis. Djawad, pris de doutes, veut tout arrêter, mais Barbara lance quand même le drone. Les policiers l’aperçoivent, sauf que Barbara les neutralise en pulvérisant un produit soporifique. Louis avertit Thomas et Djawad : ils ont trente minutes pour agir. Malgré le malaise de Djawad vis à vis d’Ariane, ils se lancent.



Publicité





Thomas rassure son complice : Ariane dort profondément. Ensemble, ils déplacent les corps et avancent, pressés par Louis qui leur rappelle l’urgence. Mais au moment de saisir le code de l’alarme, mauvaise surprise : il est invalide ! Louis réussit à pirater le serveur et à récupérer la nouvelle combinaison. L’accès est débloqué.

À l’intérieur, l’endroit immense les déstabilise. Après une fausse piste, Thomas, en pleine crise de panique, songe à abandonner. Il se vaporise le spray d’aromathérapie offert par Gabriel et finit par reprendre ses esprits et, avec Djawad, retrouve enfin la bonne salle… Il leur reste moins de sept minutes. Barbara s’inquiète, mais Louis croit encore à leur réussite.

De son côté, Aya, restée auprès de Nolan ligoté, contacte Barbara. Puis elle lui glisse un couteau et le menace : s’il ose porter plainte, elle l’accusera de mensonge. Elle s’en va, le laissant attaché.

Thomas et Djawad finissent par mettre la main sur les lingots, cachés au fond d’une cuve. Fou de joie, le duo exulte, mais Louis les ramène à la réalité : il ne reste que trois minutes ! À cet instant, un chien surgit et les repère, aboyant furieusement…

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un mort, Thomas abandonne, les résumés jusqu’au 5 septembre 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 21 août 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.