Ici Tout Commence spoiler : Jasmine confronte Julia ! (vidéo épisode du 18 août)

Ici tout commence spoiler – Période compliquée pour Jasmine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Alors que Jim ment à Jasmine depuis l’arrivée de Julia Vasquez, qui n’est autre que sa femme, Jasmine va confronter la jeune femme dans quelques jours au Résonance.











Et on peut dire que c’est très tendu ! Jasmine n’arrive plus à travailler avec celle qui est la femme de Jim et avec qui il l’a trompée ! Elle est hors d’elle, le ton monte et Claire doit intervenir.

Et comme si ça ne suffisait pas, Olivia montre à Claire les commentaires négatifs reçus suite à leur journée portes ouvertes…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1243 du 18 août 2025, Julia face à Jasmine

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.