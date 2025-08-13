Demain Nous Appartient spoiler : Ludo enlève Fred ! (vidéo épisode du 18 août)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Fred va tomber de haut dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors qu’il a toujours été convaincu de l’innocence de son ami Ludo, ce dernier va l’enlever !











Publicité





Ludo monte dans la voiture de Fred et lui ordonne de l’aider à prendre la fuite car la police le recherche. Fred ne comprend pas et exige des explications, Ludo sort un couteau !

Fred a le réflexe d’appeler discrètement Victoire, qui entend leur conversation et comprend que Ludo s’en est pris à son petit ami… La police va-t-elle réussir à les retrouver ?

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Aurore et Sara prêtes à coincer Ludo ? (vidéo épisode du 15 août)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2011 du 18 août 2025 : Fred enlevé

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.