Secret Story 13, Romy se confie après sa victoire : « je voulais que la vidéo soit supprimée » (VIDÉO)

Moins d’une semaine après avoir remporté la finale de Secret Story 13, Romy a accordé une interview à Kombini dans laquelle elle revient sur son aventure, son image et l’après-jeu. Grande gagnante de cette saison, elle souhaite désormais que le public la voie pour ce qu’elle est vraiment, loin des étiquettes.











« On va plus me voir comme Romy »

Connue avant l’émission pour une vidéo virale intitulée « Je passe à la télé », Romy espère que cette victoire permettra de tourner la page :

« La boucle elle est bouclée pour moi. On va plus me voir comme la fille qui fait la vidéo ‘Je passe à la télé’ mais plutôt comme Romy et c’est ça que j’étais venue chercher. Ça fait 16 ans que je demande qu’elle soit supprimée… mais je remercie la personne, car grâce à ça j’ai fait Secret Story.«

Pas un « étendard », mais une personnalité qui marque

La candidate insiste sur le fait qu’elle n’était pas venue pour représenter une cause, mais pour partager sa personnalité :

« Moi et la communauté, leur soutien il a été important… Après, j’étais pas venue pour être l’étendard de quoi que ce soit. J’espère ne pas être juste la femme noire qui a gagné Secret Story. C’est Romy qui a gagné Secret Story… j’espère que c’est surtout ma personnalité qui est ressortie à l’écran.«

Une cohabitation intense

Romy reconnaît que la vie dans la Maison des Secrets n’a pas toujours été facile :



« On est 14 dans une maison, on a 14 personnalités différentes… Il y a des jours où ça clashe fort, des jours où on s’aime fort, et des jours où on n’a juste pas envie de se parler.«

Elle revient aussi sur certaines critiques subies pendant l’aventure :

« Elles me trouvent pas belle, elles ont le droit. Elles veulent pas être mon amie, elles ont le droit. Je ne les intéresse pas, je crie, c’est leur point de vue… Moi ça m’a peut-être aussi permis de relâcher un peu toutes ces petites tensions.«

Un retour à la réalité bouleversant

Depuis la fin du jeu, Romy est touchée par l’élan de soutien qu’elle reçoit :

« J’ai reçu plein d’amour… mais je suis un peu perturbée par tout l’engouement. Je pensais être juste une simple candidate, j’ai rien proposé d’exceptionnel à part être moi.«

Elle confie que cette aventure lui a donné plus confiance en elle :

« Je ne me suis jamais sentie favorite du jeu… mais 72% de cette population a voté pour moi, a cru en moi. Je peux pas juste ramasser mon chèque et les abandonner. Laissez-moi me préserver, et je vous promets que je ne vous décevrai pas.«

Une victoire marquée par l’authenticité et l’humilité, qui confirme que Romy a su séduire le public avant tout par sa personnalité.