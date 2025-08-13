Ici Tout Commence spoiler : l’arrivée de Ninon, alias Elsa Bois (vidéo épisode du 15 août)



Ici tout commence spoiler – C’est l’arrivée de Ninon, la petite soeur de Pénélope, qui vous attend vendredi dans la série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Incarnée par Elsa Bois, Ninon est un personnage qui rejoint la série durablement puisqu’elle va intégrer la nouvelle promo de l’institut.











Pénélope présente sa petite soeur à Billie et Maya à la plage. Et on peut dire qu’elles sont surprises puisque Ninon sait absolument tout de leurs vies ! Pénélope lui a tout raconté. Et Ninon a un comportement un peu étrange, elle semble avoir des tocs et elle est hyper organisée même à la plage.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1242 du 15 août 2025, Ninon débarque

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.