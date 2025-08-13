Plus belle la vie spoiler : Aya piège Nolan (14 août 2025)

Par /

Aya va piéger Nolan demain dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, alors qu’Aya a découvert que Nolan était l’avocat de Santoni, elle va le piéger et fouiller son appartement dans l’épisode du jeudi 14 août 2025.


Après avoir dit la vérité sur Nolan à Djawad et Thomas, Aya et Barbara prennent tous les risques en allant piéger Nolan. Aya le rejoint dans son appartement et Barbara s’arrange pour déclencher l’alarme de sa voiture… Il descend et laisse Aya seule dans l’appartement. Elle fouille et finit par retrouver la feuille d’indice et la carte de tarot volés à Djawad et Thomas !

Aya et Barbara ramènent tout ça au Mistral. Thomas découvre alors que sur la feuille se cache un plan écrit à l’encre magique ! L’enquête peut reprendre…


