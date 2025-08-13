Un Si Grand Soleil Spoiler : Pablo choqué, il découvre que Niels... (épisode du 15 août)



Un si grand soleil spoiler épisode 1728 du 15 août 2025 – Pablo va faire une découverte choc dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, alors que son pote Niels lui a dit avoir de l’argent de ses parents, il va découvrir qu’il trafique…











Au commissariat, Ulysse dresse le portrait-robot du seul agresseur dont il a réussi à voir le visage en lui arrachant son foulard. Malheureusement, Elise regrette que ça ne matche avec personne dans leur fichier.

Mais au terrain de basket, l’homme du portrait robot vient voir Niels à bord d’une voiture de luxe et lui remet de l’argent. Pablo assiste à la scène, loin de s’imaginer que Niels commet des agressions homophobes. Il est choqué de constater qu’il trafique, Niels lui explique faire du business avec lui… Pire, il lui propose de les rejoindre !

