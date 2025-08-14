Ici Tout Commence spoiler : Olivia recadre Jasmine et Julia (vidéo épisode du 19 août)



Ici tout commence spoiler – L’ouverture du restaurant d’Olivia et Claire s’annonce tendue dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que Jasmine a découvert que Julia est la femme de Jim, l’ambiance va être électrique en cuisine !











Dans quelques jours, à la veille de l’inauguration du restaurant, Jasmine et Julia sont en guerre ! Leurs desserts ne sont toujours pas au point et Olivia perd patience. Les deux jeunes cheffes vont au clash, Olivia est contrainte de les recadrer…

Jasmine et Julia réussiront-elles à travailler ensemble pour le bien du Résonance ?

