Un Si Grand Soleil Spoiler : Bilal découvre la vérité ! (épisode du 18 août)

Par /

Un si grand soleil spoiler épisode 1729 du 18 août 2025 – C’est un terrible choc qui attend Bilal dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Bilal va lire l’article de Marc dans Midi Libre au sujet des agressions homophobes… En lisant le mode opératoire, Bilal réalise qu’Ulysse est certainement une victime et qu’il le trompe !


Capture FTV


Bilal est sous le choc, il appelle Elise et la confronte. Il lui reproche de lui avoir caché qu’Ulysse le trompait en se rendant sur une application de rencontres.

Plus tard, Bilal confronte Ulysse. Il est très remonté, il lui reproche de lui avoir menti et de l’avoir trompé alors qu’il était fou d’inquiétude pour Akim. Bilal finit par envoyer sèchement balader Ulysse… La rupture semble toute proche !

