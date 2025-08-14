Demain Nous Appartient spoiler : la police recherche une sétoise disparue ! (vidéo épisode du 19 août)



Demain nous appartient spoiler – Ludo va réussir à berner Aurore dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors que la police était convaincue de la culpabilité de Ludo, ce dernier va accuser sa compagne, Joyce !











Et alors que Joyce est introuvable, Aurore pense que Ludo a dit la vérité. Sara n’est absolument pas d’accord, elle reste persuadée que Ludo est le tueur en série et elle pense même qu’il a enlevé Joyce. Roxane arrive alors avec une info capitale : Joyce n’est effectivement jamais allée à Malaga et la dernière fois que son téléphone a borné, c’était dans un quartier résidentielle à 50kms de Sète ! La police va fonce sur place.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2012 du 19 août 2025 : la police recherche Joyce

