Ici Tout Commence spoiler : tentative d’empoisonnement au Résonance ! (vidéo épisode du 28 août)

Ici tout commence spoiler – Les choses ne vont pas s’arranger pour Olivia et Claire au Résonance dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Jasmine va découvrir un sachet de mort au rat vide en arrivant en cuisine et elle découvre que sa crème préparée la veille a une aspect bizarre…











Jasmine alerte Olivia et Claire : il y a un gros risque d’empoisonnement ! Pour Olivia, pas de doute : il faut appeler les gendarmes. Claire est plus mitigée, elle craint que le chef Laurent ne fasse renvoyer Louis en prison…

Julia et Jasmine insistent auprès de la cheffe Guinot : il ne faut pas laisser passer une chance de le coincer, il a peut être laissé des empreintes sur le sachet. Claire finit par accepter.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1251 du 28 août 2025, de la mort au rat au Résonance

