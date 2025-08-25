Un Si Grand Soleil Spoiler : les Laumière sous le choc, Ulysse fait une découverte (épisode du 27 août)



Un si grand soleil spoiler épisode 1736 du 27 août 2025 – La guerre entre Elisabeth et Catherine est totalement relancée dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, Catherine va découvrir un micro placé sous la table de son salon…











Catherine, convaincue que c’est un coup d’Elisabeth, prévient Pascal et appelle la police. Sur place, Yann trouve un autre micro dans la chambre de Catherine, placé sous sa table de nuit !

Catherine se rend au commissariat pour porter plainte avant de se rendre à la mairie pour signer les papiers du pacs avec Pascal. Le soir, alors qu’ils fêtent ça en famille, Catherine dérape et accuse Muriel d’avoir placé les micros pour le compte d’Elisabeth ! Boris le prend très mal et ça tourne au clash.

De son côté, à la galerie, Ulysse fait une découverte qui réjouit Alix : ce qu’il prenait pour une simple croute est un tableau d’un impressionniste, d’une grande valeur ! Mais Alix se met l’ancien propriétaire à dos : il veut récupérer son bien, qu’il ne pensait pas de valeur quand il l’a vendu au brocanteur. Il dépêche Maître Levars.



