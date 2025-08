Ici Tout Commence spoilers : un grand retour, des nouveaux, les résumés jusqu’au 22 août 2025

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 22 août 2025 – Qu’est-ce qui vous attend dans quelques semaines dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plu, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 18 au vendredi 22 août 2025.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, c’est l’heure de l’inauguration du Résonance, le restaurant de Claire et Olivia. Et grosse surprise pour Claire : son fils Louis est sorti de prison et fait son grand retour !

A l’institut, de nouveaux élèves débarquent pour le concours d’entrée.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 18 au 22 août 2025

Lundi 18 août 2025 (épisode 1243) : Sur les réseaux du Résonance, Jasmine trouve un fil rouge. Pour Loup, Clotilde suit le courant. De son côté, Maya décide de prendre le large.



Mardi 19 août 2025 (épisode 1244) : Pour l’inauguration, tout passe sous le nez de Jasmine et Julia. En cuisine, Loup et Clotilde font d’une pierre deux coups. Avec Angèle, Stanislas coupe la poire en deux.

Mercredi 20 août 2025 (épisode 1245) : Face à Teyssier, Jasmine vend sa salade. À l’Institut, Ninon pousse Mattéo à bout. De son côté, Gaëtan a une idée derrière la tête.

Jeudi 21 août 2025 (épisode 1246) : Chez Jim, Julia se tient à carreaux. Aux Olympiades, Ninon en fait trop. Avec Lionel, Emi fait chou blanc.

Vendredi 22 août 2025 (épisode 1247) : Au Résonance, Claire et Olivia découvrent le pot aux roses. À l’Institut, Pénélope et Mattéo roulent Gary dans la farine. En service, Emi tente de garder la tête froide.

