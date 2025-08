Publicité





66 minutes du 3 août 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur M6+







Publicité





66 minutes du 3 août 2025, sommaire

🔵 Pouilles, vacances de rêve en Italie

Cap sur l’un des trésors du sud de l’Italie ! Nichées dans le talon de la botte, les Pouilles forment un petit coin de paradis longtemps préservé. Mais les connaisseurs, eux, en savouraient déjà les merveilles : villages pittoresques perchés sur les falaises, oliviers plusieurs fois centenaires, plages idylliques… sans oublier une gastronomie d’exception. Aujourd’hui, des dizaines de milliers de Français s’y rendent chaque année — et certains choisissent même d’y poser définitivement leurs valises.

🔵 Phantasialand : le parc le plus fou d’Europe

C’est sans doute l’un des parcs d’attractions les plus atypiques d’Europe. Phantasialand — littéralement le « pays des rêves » — se trouve à Brühl, en Allemagne, non loin des frontières belge et néerlandaise. Inauguré en 1967, il s’étend sur un site impressionnant, aménagé sur les vestiges d’une ancienne mine de charbon. Chaque année, près de deux millions de visiteurs viennent y vivre une aventure hors du commun, portée par des univers spectaculaires. Véritable pépite du tourisme de loisirs, le parc avait même conquis le cœur de… Michael Jackson. Il faut dire que Phantasialand offre un voyage à travers des mondes enchanteurs, du Berlin des années 1920 aux pagodes de la Chine impériale, en passant par une jungle moite et envoûtante. Frissons, émerveillement et spectacles sont au rendez-vous dans ce parc à l’atmosphère soignée et à l’accueil irréprochable.



Publicité





Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.