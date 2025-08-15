« Juste Ciel ! » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (15 août)

« Juste Ciel ! » : histoire et interprètes du film inédit d’M6 ce soir, vendredi 15 août 2025 – Ce jeudi soir, M6 diffuse le film inédit « Juste Ciel ! ». De quoi passer une belle soirée de vacances d’été en famille.


A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou sur M6+ via sa fonction direct.

© Christophe Brachet / Les Films sur Mesure


« Juste Ciel ! » : le synopsis

Pour sauver la maison de retraite locale, qui menace de s’effondrer, cinq religieuses un peu déjantées sont prêtes à tout… même à participer à une course cycliste pour décrocher le prix. Le seul problème : elles sont catastrophiques à vélo. Et pour compliquer encore les choses, elles ne sont pas les seules à convoiter la victoire…

Interprètes et personnages

Avec Valérie Bonneton (Mère Véronique), Camille Chamoux (Sœur Augustine), Claire Nadeau (Sœur Bernadette), Guilaine Londez (Sœur Béatrice), Louise Malek (Stagiaire Gwendoline), Sidse Babett Knudsen (Mère Joséphine), Francois Morel (Monsieur Pierre), Jean-Michel Lahmi (Père Abbé)


VIDEO bande-annonce

