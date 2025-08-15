Le 54ème Festival interceltique de Lorient, ce soir sur France 3 (15 août)



Le Festival interceltique de Lorient au programme TV du vendredi 15 août 2025 – Evènement ce soir à la télé avec la diffusion sur France 3 du Grand spectacle du 54e Festival interceltique de Lorient. Une soirée spéciale animée par Cyril Féraud.





A suivre dès 21h05 sur France 3 mais aussi en replay et en streaming sur France.TV







Le grand spectacle du Festival interceltique de Lorient du 15 août 2025

Plongeons au cœur de la culture celte avec Cyril Féraud, qui nous fait vivre l’incontournable Grand Spectacle du Festival interceltique au stade du Moustoir.

Au programme : les Bagadoù bretons, des pipe bands venus d’Écosse et d’Irlande, des groupes de danse, ainsi que les bandas de Galice et des Asturies, pour un spectacle tout simplement époustouflant ! Au fil de la soirée, les plus beaux airs celtes résonneront grâce aux artistes venus du monde entier, accompagnés du meilleur de la danse celtique.



VIDÉO bande-annonce

vidéo à venir