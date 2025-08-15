« Star Academy, le concert évènement », c’est ce soir sur TF1 (15 août 2025)



« Star Academy, le concert évènement », c’est ce qui vous attend ce soir, vendredi 15 août 2025, sur TF1. Après trois mois d’aventure au château de la Star Academy, Marine, Ebony, Franck, Charles, Ulysse, Marguerite, Maïa, Maureen et Emma ont électrisé les scènes de France, de Belgique et de Suisse avec le rythme effréné du Star Academy Tour 2025. TF1 diffuse ce soir le concert enregistré à Lille en juin dernier.





A suivre dès 21h10 sur TF1, puis en replay sur TF1+.







« Star Academy, le concert évènement », programme et artistes présents

Portée par un enthousiasme exceptionnel du public, la tournée connaît un succès fulgurant : 59 dates programmées, dont la plupart à guichet fermé, 35 villes visitées, deux Accor Arena, six Zéniths de Lille et plus de 350 000 spectateurs attendus sur l’ensemble du parcours.

Pour la première fois depuis le lancement du Star Academy Tour 2025, tous les membres de la promotion seront réunis sur scène pour faire revivre les moments forts de leur aventure. Le corps professoral sera également présent, pour célébrer comme il se doit l’apothéose de cette expérience musicale unique.



Leur spectacle retracera pas à pas les mois passés au château : de leur hymne Recommence-moi à des titres comme Can’t Stop the Feeling ou Nous, jusqu’à l’interprétation de leurs singles, certains présentés pour la toute première fois.

Les académiciens partageront également la scène avec des anciens emblématiques qui rencontrent un succès immense, parmi lesquels Pierre Garnier, Helena, Lucky Love, Charlotte Cardin ou encore Loïc Nottet.

Le 20 juin 2025, au Zénith de Lille, les neuf académiciens ont offert un show spectaculaire, capté pour une diffusion exclusive.

Le phénomène Star Academy Tour 2025 vous donne rendez-vous pour un concert d’exception à ne pas manquer.

VIDÉO la bande-annonce du concert

vidéo à venir