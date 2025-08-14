« Le canard à l’orange » : la pièce de théâtre ce soir sur France 2 (14 août)



« Le canard à l’orange », c’est le titre de la pièce de théâtre rediffusée ce soir sur France 2. Enregistrée au Théâtre de Paris, cette pièce de William Douglas Home est mise en scène par Nicolas Briançon et réalisée par Dominique Thiel.





A suivre sur la chaîne dès 21h10 mais aussi en avant-première puis replay sur FranceTV.







« Le canard à l’orange » : résumé

Hugh Preston, animateur-vedette de télévision, est marié depuis 15 ans à Liz, qu’il trompe régulièrement avec plusieurs maîtresses. Un vendredi soir, il découvre que Liz a elle aussi un amant.

Acculée, elle avoue sa relation avec cet homme, avec qui elle prévoit de partir le dimanche matin.



Hugh propose alors à sa femme de prendre la responsabilité de l’adultère en se faisant surprendre en flagrant délit avec sa secrétaire au domicile conjugal. Il invite également l’amant à passer le week-end chez eux afin de faciliter les démarches du divorce. Liz rejette cette idée, la trouvant déplacée.

Mais quand Hugh lui avoue qu’il a en réalité orchestré un piège, n’ayant aucune connaissance de sa liaison avec John Brownlow, Liz, vexée, accepte finalement pour lui prouver que son amant est bien meilleur que lui.

Casting

– Liz Preston (Anne Charrier);

– Hugh Preston (Nicolas Briançon);

– John Brownlow (François Vincentelli);

– Patricia Forsyth, la secrétaire d’Hugh (Alice Dufour);

– Mme Gray, la gouvernante (Sophie Artur);

– et un canard récalcitrant