Un Si Grand Soleil du 14 août : Thierry fait un aveu à Thaïs (résumé épisode 1727 en avance)

Un si grand soleil du 14 août 2025, spoiler résumé de l’épisode 1727 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 14 août 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







A l’hôpital, Ulysse est traumatisée et revit son agression. Janet vient le voir, ses résultats sont bons. Il va pouvoir sortir dès le lendemain. Elle l’interroge sur son moral, il dit que ça va mais elle trouve qu’il ment mal. Elle va demander à la psy de passer mais il refuse.

Thaïs se rend au garage de Liam. Elle est assaillie de souvenirs et pleure. Elle tombe sur leurs photos…



Bilal annonce à Elise qu’Ulysse sort demain de l’hôpital. Elle l’interroge sur l’agression, Bilal ne comprend pas. Il imagine qu’il lui a raconté la même chose qu’à elle.

Becker remet à Cécile les derniers comptes-rendus d’Akim. Elle lui transmet les félicitations du ministère. Elle lui demande si ses hommes lui en veuillent de leur avoir caché la vérité. Il dit que ça va, à l’exception de Thaïs. Il l’interroge sur sa soeur, Cécile avoue que ça se passe mal. Elle se sent trahie, elle a peur de l’avoir perdue. Becker pense qu’il faut lui laisser du temps.

Thaïs retrouve Thierry, qui voulait la voir. Il est désolé pour elle, il lui avoue qu’ils l’ont choisie exprès ce jour là pour l’accompagner parce qu’elle est nouvelle dans le métier. Thaïs est sous le choc.

Elise cherche des témoins sur le lieu de l’agression d’Ulysse. Elle fait chou blanc.

Au cabinet, Johanna fait le point avec Florent et Margot sur les dossiers de Claudine à reprendre. Akim appelle Margot, elle ne décroche pas. Il lui laisse un message, il aimerait lui parler avant de repartir à Paris. Elle le retrouve dans un parc, il la remercie d’avoir accepté de le voir. Elle lui reproche de s’être servi d’elle. Il est désolé, il n’a fait que suivre les ordres. Elle lui dit « rentre bien » et s’en va.

Elise interroge Manu sur les agressions homophobes. Il explique qu’ils passent par une appli de rencontres. Le mode opératoire est toujours le même. Il lui demande pourquoi ça l’intéresse, Elise lui parle de l’agression d’Ulysse. Manu pense que s’il utilise un appli, il n’a peut être pas envie qu’elle le sache…

Alix parle à Janet à l’hôpital, elle lui confie que psychologiquement Ulysse l’inquiète. Alix minimise mais Janet la met en garde et lui demande de garder un oeil sur lui. Alix retrouve Ulysse, elle l’interroge sur son moral. Il dit que ça va. Alix lui conseille de dire la vérité aux flics sur l’agression homophobe. Il refuse que Bilal l’apprenne. Bilal les rejoint, il est content de le voir en forme.

Becker appelle Thaïs, il veut savoir comment elle va et quand elle pense revenir. Thaïs ne sait pas, Becker lui dit de prendre son temps. Il lui propose de parler. Thaïs lui demande de confirmer ce que Thierry lui a dit, Becker avoue que ce n’était pas un hasard qu’elle soit en équipe avec Thierry ce jour là.

Pablo est au téléphone avec Niels quand Hugo rentre. Il lui dit que c’est un pote rencontré au terrain de basket. Pablo lui demande un peu d’argent pour sortir. Hugo refuse, il lui a déjà donné l’argent de la semaine.

Akim interroge Bilal sur l’état d’Ulysse. Il le trouve particulièrement en forme. Akim annonce qu’il repart déjà la semaine prochaine, il n’a pas encore son affectation mais ça sera en Ile de France. Bilal est déçu et l’interroge sur Margot. Il explique qu’elle lui en veut, elle s’est sentie utilisée.

Bilal appelle Elise, elle lui dit de ne pas l’attendre pour dîner. Elle passe voir Ulysse à l’hôpital. Elle veut en savoir plus, elle pense qu’il ne lui a pas tout dit et elle lui parle de la vague d’agressions homophobes… Elle lui dit qu’elle se fiche qu’il rencontre des mecs sur une appli, elle lui demande de lui parler. Ulysse décide de tout lui dire mais il veut qu’elle lui promette de ne rien dire à Bilal.

