99 à battre : nouveau numéro ce soir sur M6 (invités 14 août 2025)



Publicité





C’est un second numéro du jeu « 99 à battre », présenté par Eric Antoine, qui vous attend jeudi 14 août 2025 sur M6. Qui sont les invités ce soir ? On vous dit tout !





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur M6+







Publicité





99 à battre, présentation

100 candidats vont s’affronter sur le plus grand terrain de jeu jamais vu à la télévision française. Dans un lieu tenu secret au cœur de la France, découvrez l’une des compétitions les plus spectaculaires jamais organisées. Un jeu hors norme, avec une seule règle : ne jamais finir dernier.

100 Français, âgés de 20 à 76 ans et aux profils aussi variés qu’inspirants, s’apprêtent à vivre une aventure intense et totalement déjantée. Ici, ce n’est pas la force physique qui prime, mais le mental, l’audace… et surtout la détermination.



Publicité





Les participants devront relever des défis de rapidité, d’adresse, de logique, de mémoire, de culture générale et d’agilité physique. Tous ont les mêmes chances de l’emporter… mais attention : la moindre erreur peut être fatale. À chaque épreuve, le candidat qui termine dernier est éliminé.

Les invités

Pour rendre l’aventure encore plus intense, des personnalités viendront tour à tour commenter les épreuves et réagir en direct depuis le plateau : Hélène Ségara, Frank Lebœuf, Tibo InShape, Henri Leconte et Sylvain André.