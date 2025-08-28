Alex Hugo du 28 août 2025 : votre épisode ce soir sur France 3



Publicité





Alex Hugo du 28 août 2025 – Ce soir à la télé, France 3 rediffuse encore une fois un épisode de la série « Alex Hugo ». Au programme, l’épisode intitulé « En terre sauvage » et notez qu’il a déjà été rediffusé en novembre dernier !





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 mais aussi en avant-première, puis replay sur France.TV.







Publicité





Alex Hugo du 28 août 2025 : l’histoire de l’épisode « En terre sauvage »

Le Mirambelle est une réserve intégrale, un vaste sanctuaire naturel devenu un véritable laboratoire à ciel ouvert pour les chercheurs qui observent l’évolution de la nature sans aucune intervention humaine. Strictement interdite aux visiteurs, cette zone protégée se défend d’elle-même par son inaccessibilité. Même Alex et Angelo n’y ont jamais posé le pied.

Et pourtant, un matin, au cœur de ce territoire inviolé, on retrouve le corps sans vie du jeune gardien de la réserve, le crâne brutalement fracassé. Solitaire, il vivait reclus dans un modeste refuge au bord d’un lac d’altitude. Officiellement, seuls Anna, la fondatrice du Mirambelle, et quatre scientifiques en mission devaient s’y trouver… jusqu’à ce jour.



Publicité





C’est le point de départ d’une enquête aussi troublante que mystérieuse.

Interprètes et personnages

Avec : Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Lionnel Astier (Angelo Battala), Mikaël Fitoussi (Renart), Marilyne Canto (Commissaire Dorval), Fabien Baiardi (Tony Leblanc), Fanny Guidecocq (Marjorie Blinksky), Pauline Pouchin (Alice Verger), Sébastien Libessart (Yvan), Hugo Dillon (Mickaël), Juliette Plumecocq-Mech (Anna Barois)