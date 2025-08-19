« Le plus beau pays du monde » : la série documentaire ce soir sur France 2 (19 août)



« Le plus beau pays du monde » au programme TV de ce mardi 19 août 2025 – France 2 a opté ce mardi soir pour la rediffusion des opus 1 et 2 de sa série documentaire « Le plus beau pays du monde ». L’occasion d’une fantastique immersion au cœur de la nature sauvage, tout près de chez vous, tout près de chez nous…





Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 mais aussi en replay et streaming vidéo sur France.TV. Les opus 1 et 2 sont d’ores et déjà disponibles en avant-première ICI.







« Le plus beau pays du monde » : opus 1

La France comme vous ne l’avez jamais découverte. Des sommets alpins aux rivages océaniques, en passant par les marais, les gorges, les plaines ou encore les profondeurs marines, ce film lève le voile sur les mystères et les destins surprenants de la nature sauvage qui nous entoure. On y croise des animaux rares et majestueux : ours, loups, sangliers, cerfs… mais aussi une faune plus discrète et fascinante : papillons, blaireaux, loutres, tortues cistudes, ainsi que de grands migrateurs et rapaces comme les oies cendrées, balbuzards, aigles ou vautours.

Ces créatures dévoilent leurs aventures quotidiennes : luttes, parades amoureuses, exploits, fragilités, et leur acharnement à protéger leurs petits pour perpétuer la vie.

Mais ces voisins méconnus ne vivent pas dans un ailleurs lointain : ils partagent notre territoire, aux côtés d’hommes et de femmes qui les défendent, les soignent et tissent avec eux une alliance précieuse. Le film rend hommage à ces gardiens de la nature, qui œuvrent chaque jour dans le respect d’un équilibre aussi fragile que vital.



Opus 2

Construit sur le même fil narratif que le premier opus, ce second voyage en terres proches nous ouvre de nouveaux horizons, plongeant au cœur de nos régions les plus variées. Il mêle récits humains et animaux pour mieux nous émerveiller. Du Nord au Sud de la France, en passant cette fois par le Jura, la Bretagne, la vallée de la Loire, l’Auvergne, l’Aquitaine, la Provence ou encore les Pyrénées, le film dévoile les belles histoires du vivant, nourries des observations de scientifiques et de naturalistes.

Histoires d’amour ou de survie : les premiers pas d’un faon auprès de sa mère, la lutte de deux chevaux sauvages dans les montagnes basques, les escapades inattendues d’une genette, l’incroyable endurance d’un phoque affrontant la tempête, ou encore la première migration d’une jeune grue cendrée en quête d’un compagnon pour la vie.

Ce périple est aussi une rencontre avec des hommes et des femmes qui entretiennent un lien profond avec la nature : un berger pyrénéen et ses fidèles patous, un pisteur de lynx, ou encore le jardinier du château de Chenonceau…

Raconter notre environnement naturel, le révéler dans toute sa richesse et sa diversité : telle est l’ambition de cette nouvelle aventure, à la découverte d’un patrimoine sauvage unique, juste à portée de main.