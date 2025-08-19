Zone Interdite du 19 août : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Publicité





Zone Interdite du 19 août 2025 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce mardi soir sur M6 avec un numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Maison de famille : ils sont prêts à tout pour sauver leur héritage ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Publicité





Zone Interdite du 19 août : « Corse, Sardaigne : qui sera la reine de la Méditerranée ? »

Plus qu’un simple toit, les maisons de famille sont le théâtre de nos souvenirs les plus précieux. Hériter d’un tel lieu est une chance, mais réussir à le préserver relève souvent du défi. Entre coûts d’entretien grandissants, fiscalité lourde, éloignement géographique et familles recomposées, les obstacles sont nombreux. Pourtant, les Français que nous avons rencontrés ont décidé de relever le défi avec ingéniosité et détermination pour sauver leur patrimoine.

En Bretagne, Olivier a reçu en héritage un somptueux château transmis depuis cinq générations. Avec son épouse Florence, il finance l’entretien grâce aux mariages organisés sur place. Mais cette demeure du XIIIe siècle est aujourd’hui fragilisée par le temps et par un ennemi redoutable : le mérule, un champignon destructeur. Pour préserver leur château, le couple devra trouver des solutions créatives afin de financer les travaux colossaux qui s’annoncent.



Publicité





Dans le Béarn, Marylla fait face à une situation pour le moins inédite : leur maison familiale de 1906 compte pas moins de 650 héritiers. Pour éviter les conflits, la famille a créé l’une des plus grandes Sociétés Civiles Immobilières de France. Chaque membre peut ainsi profiter de la demeure à tour de rôle, en s’acquittant d’un loyer. Mais ce système suffit-il à satisfaire tout le monde ?

En Charente, Mélody et Anthony, eux, ont choisi de bâtir leur maison de famille de toutes pièces. Pour cela, ils ont racheté une ancienne grange ayant appartenu à la grand-mère d’Anthony et entrepris de la transformer. Un projet ambitieux… qui s’éternise : voilà déjà cinq ans qu’ils vivent dans un mobil-home installé sur le terrain, en attendant la fin des travaux. Parviendront-ils à aller au bout de leur rêve ?