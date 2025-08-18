Un Si Grand Soleil du 19 août : Thaïs sur le départ, Bilal furieux (résumé épisode 1730 en avance)



Un si grand soleil du 19 août 2025, spoiler résumé de l’épisode 1730 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 19 août 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Ulysse tente de joindre Bilal mais il tombe sur sa messagerie. A la ferme, Elise et Ludo sont avec Bilal, qui ne veut plus parler à Elise. Elle essaie d’entamer une conversation, Bilal dit avoir besoin de temps pour digérer ce qu’elle lui a fait. Elise assure qu’elle n’a rien fait, Ulysse ne voulait pas qu’elle lui en parle. Elle lui précise qu’elle est tenue par le secret professionnel. Ludo le trouve dur avec Elise, elle a juste fait son taf. Bilal dit qu’elle a fait son taf de flic, pas son taf d’amie.

Chez Hugo, Sabine corrige des copies. Pablo les rejoint, il avoue qu’un truc lui prend la tête… Hugo lui propose de l’aider. Il annonce avoir besoin de plus d’argent de poche ! Hugo et Sabine sont soulagés, ils ont eu peur. Hugo refuse et lui dit d’apprendre à gérer ce qu’il a.



Bilal est avec Akim à la gare, il est furieux et ne comprend pas de n’avoir rien vu. Akim lui dit qu’il ne pouvait pas savoir, c’est Ulysse le fautif. Bilal demande à Akim de prendre soin de lui, ils se disent au revoir.

Achille demande à Cécile si elle a appelé Margot, elle lui rappelle qu’il lui a déjà demandé hier soir. Elle va la rappeler du bureau mais elle sait qu’elle ne décrochera pas. Achille l’encourage à ne pas laisser tomber. Cécile finit par s’emporter.

Au commissariat, Thaïs est de retour. Elle vient voir Becker, il veut être certain qu’elle ne reprend le travail trop tôt. Elle assure que ça va, elle va gérer. Elle demande juste son mercredi après-midi. Il lui dit qu’il est content qu’elle soit revenue, Thaïs ne répond pas et s’en va.

Alix retrouve Ulysse à la galerie, il est de mauvaise humeur. Il en veut au journaliste d’avoir parlé de son agression et avoir bousillé son couple. Alix compare son histoire à une info people. Elle lui dit de parler à Bilal, c’est un mal pour un bien.

Au tribunal, Cécile essaie d’appeler Margot mais tombe sur sa messagerie. Pendant ce temps là, Thaïs est en patrouille avec Alex. Il lui demande ce qu’elle fait mercredi, Thierry paie son retour. Thaïs dit qu’elle ne sera pas là, il lui demande ce qu’elle va faire… Elle va à l’enterrement de Liam. Alex est désolé.

Elise a reçu le témoignage d’une autre victime, que l’article a décidé à venir porter plainte. Même mode opératoire. Il a vu un tatouage sur le bras d’un droit de l’un des agresseurs. Manu va chercher, Elise va sur les lieux à la recherche d’une caméra.

Alex et Thaïs remarquent un mec qui vole un vélo. Ils vont l’arrêter. L’homme prend la fuite, Thaïs est pétrifiée. Elle croit voit Liam et ne réagit pas. Alex ne comprend pas, elle est désolée. Au commissariat, Thaïs semble mal mais refuse quand Alex lui recommande d’aller souffler…

Pablo appelle Niels, il est chaud pour son plan tune. Il veut que ça soit clean, il a un bracelet électronique. Niels assure que c’est safe, il va le briefer demain au terrain de basket.

Ulysse vient voir Bilal à la ferme mais il refuse de lui parler. Il assure que ça ne voulait rien dire, il l’aime. Bilal lui dit que pour lui, la fidélité ça compte. Ulysse veut sauver leur couple, Bilal dit qu’il n’y a plus rien à sauver : c’est terminé ! Ulysse pleure.

Thaïs se confie à Louis. Tout lui rappelle Liam, elle veut quitter Montpellier. Louis lui conseille de prendre des vacances. Elle peut aller voir Kira à Paris. Mais Thaïs pense que ça ne va pas suffire.

Dans une rue déserte, une nouvelle agression a lieu…

Un si grand soleil, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3.