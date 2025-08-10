Les 12 coups de midi du 10 août : Fanny impressionne, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 10 août 2025, 8 victoires pour Fanny – Encore une victoire pour Fanny ce dimanche midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Elle a encore fait fort aujourd’hui avec un Coup de Maître à 30.000 euros !











Les 12 coups de midi du 10 août, des ciseaux sur l’étoile mystérieuse

Fanny fait donc grimper sa cagnotte à 25.450 euros de gains en 8 victoires. Du côté de l’étoile mystérieuse, Fanny a proposé le nom de Margot Robbie, mais c’est encore raté. On a un nouvel indice, des ciseaux. Il s’ajoute aux précédents indices : une piscine couverte, un cerf, une chauve souris, et un scooter rose.

Derrière cette étoile, ce devrait être Philippe Katerine, qui a joué dans le film « Le grand bain ». Le scooter fait référence au film « Voyages en Italie », le cerf de l’un de ses tableaux, et les ciseaux en référence à ses études d’arts plastiques.

Noms déjà proposés : Florent Manaudou, Michael Phelps, Guillaume Canet, Julien Doré, Cyril Lignac, Margot Robbie



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 10 août

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+