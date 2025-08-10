

Grands reportages du 10 août 2025, sommaire et reportages











Grands reportages du 10 août 2025 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « Veuves noires – Episode 1 : les soupçons » (rediffusion)

Séduisantes, glamour et impitoyables, elles sont toutes soupçonnées d’avoir assassiné leur compagnon, parfois à plusieurs reprises, pour s’emparer de leur argent. On les surnomme « veuves noires », en référence à l’araignée dont la femelle dévore le mâle après l’accouplement. Ce premier épisode brosse le portrait glaçant de trois femmes accusées d’avoir tué leur mari ou amant pour leur fortune. Toutes ont été condamnées : certaines emprisonnées, d’autres en fuite… mais toutes revendiquent leur innocence. Pour la première fois, certaines ont accepté de s’exprimer.

Et à 14h50 « Veuves noires – Episode 2 : la traque » (rediffusion)



Dans ce deuxième épisode, les secrets de quatre « veuves noires » — femmes suspectées d’avoir tué leur compagnon pour de l’argent — sont peu à peu révélés. Au fil des enquêtes, juges et policiers parviennent à lever le voile sur leurs manipulations, conduisant plusieurs d’entre elles en détention.

Et à 16h10 « Veuves noires – Episode 3 : Prises au piège »

Séduisantes, glamour et impitoyables, elles sont toutes soupçonnées d’avoir assassiné leur compagnon, parfois à plusieurs reprises, pour son argent. On les surnomme « veuves noires », en référence à l’araignée dont la femelle dévore le mâle après l’accouplement. Dans ce troisième épisode, vient le moment du jugement. La justice cherche à comprendre qui sont vraiment ces femmes : mythomanes, psychotiques, perverses, ou simplement prêtes à tout pour s’enrichir. Chacune encourt la perpétuité.