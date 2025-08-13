13h15 le dimanche du 10 août : au sommaire aujourd’hui



Publicité





13h15 le dimanche du 10 août 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui.





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 13h15 le dimanche » du 10 août 2025 : L’Assiette française, épisode 3

Cette série met en lumière le chemin vers l’excellence culinaire et le rayonnement de la gastronomie française.

Chefs, apprentis et producteurs y dévoilent leur quotidien pour préserver et réinventer cet héritage national. Quels défis doivent relever les cuisiniers d’aujourd’hui et de demain ? Bien plus qu’une immersion dans l’art culinaire, l’émission aborde aussi des enjeux écologiques, sociétaux et économiques, en donnant une place essentielle aux histoires humaines et à l’humour.



Publicité





Cet été, 13h15 le dimanche replonge au cœur de cette quête d’excellence et revient sur les figures marquantes de la saison 2024/2025, celles et ceux qui œuvrent chaque jour à faire vivre et évoluer le savoir-faire français.