Les 12 coups de midi du 13 août : Emilie continue, l’étoile mystérieuse bientôt dévoilée

Par /

Les 12 coups de midi du 13 août 2025, 3 victoires Emilie – Emilie a signé une nouvelle victoire ce mercredi midi « Les 12 coups de midi ». La Maître de Midi, qui avait signé un record hier avec aucune bonne réponse lors du Coup de Maître, n’a fait qu’une seule erreur aujourd’hui. Elle a remporté 3.000 euros à partager avec un téléspectateur.


Capture TF1


Les 12 coups de midi du 13 août, plus que 34 cases sur l’étoile mystérieuse

Emilie fait ainsi monter sa cagnotte à 2.500 euros. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours 5 indices : une piscine couverte, un cerf, une chauve souris, un scooter rose et des ciseaux. Et il ne reste plus que 34 cases, elle devrait être entièrement dévoilée la semaine prochaine !

Derrière cette étoile, rappelons que ce devrait être Philippe Katerine, qui a joué dans le film « Le grand bain ». Le scooter fait référence au film « Voyages en Italie », le cerf de l’un de ses tableaux, et les ciseaux en référence à ses études d’arts plastiques.

Noms déjà proposés : Florent Manaudou, Michael Phelps, Guillaume Canet, Julien Doré, Cyril Lignac, Margot Robbie


Les 12 coups de midi, vidéo replay du 13 août

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

