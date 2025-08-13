Tout le monde veut prendre sa place : Aurélie, la tombeuse de Joël, reste championne ! (13 août)

Après avoir éliminé Joël hier dans « Tout le monde veut prendre sa place », Aurélie est restée Championne ce mercredi midi. Elle a fait une belle finale sur les 5 sens et a totalisé 18 points contre seulement 5 points pour son adversaire.


Capture FTV


Aurélie totalise 2.100 euros de gains en 2 victoires. La bretonne reste dans le fauteuil rouge et sera de retour jeudi midi pour tenter de continuer son joli début de parcours dans le jeu de Cyril Féraud.

Tout le monde veut prendre sa place du 13 août, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mercredi 13 août 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv

