Demain Nous Appartient du 13 août : Annie sous le choc, elle percute Ludo ! (résumé + vidéo épisode 2008 en avance)

Demain nous appartient du 13 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2008 de DNA – Ludo va préparer un nouveau drame ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Mais alors qu’il repart sans regarder, Annie va le percuter en voiture !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 13 août 2025 – résumé de l’épisode 2008

Roxane obtient grâce à une vidéosurveillance l’image d’un homme à casquette blanche, suspecté d’être le tueur en série. Sara interroge Charles, qui se souvient l’avoir vu tendu à la paillote avant l’explosion et tente d’identifier son paiement.

Annie retrouve Alain par hasard au Spoon : ils discutent et échangent leurs numéros, mais elle hésite à le rappeler.



Plus tard, Ludo apprend que la police a découvert qu’il portait une casquette blanche. Il s’en débarasse avant de verser de l’anxiolytique dans son café. Plus tard, il installe un explosif au théâtre de la mer, mais il est percuté par une voiture en repartant… Au volant : Annie !

À l’hôpital, Victoire craint que Fred ait passé la nuit avec Marine, mais Samuel la rassure. Damien retrouve des traces d’anxiolytique sur les bras de la poupée laissés par le tueur, relançant l’enquête.

François refuse d’abord de chanter au concert caritatif des Brassos, mais Adam et ses amis le convainquent.

VIDÉO Demain nous appartient du 13 août – extrait de l’épisode

