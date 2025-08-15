Les 12 coups de midi du 15 août : Line fait fort, plus que 25 cases sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 15 août 2025, 2ème victoire de Line – Line a signé une seconde victoire ce vendredi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Elle a fait fort avec un Coup de Maître à 20.000 euros !











Les 12 coups de midi du 15 août, plus que 25 cases sur l’étoile mystérieuse

Line totalise ainsi 11.500 euros de gains dans sa cagnotte personnelle. Sur l’étoile mystérieuse, plus que 25 cases et on voit un nouvel indice : un jeu de cartes. Il s’ajoute aux indices précédents : une piscine couverte, un cerf, une chauve souris, un scooter rose et des ciseaux. Line a proposé le nom de Robert Pattinson, mais c’est raté !

Derrière cette étoile, rappelons que ce devrait être Philippe Katerine, qui a joué dans le film « Le grand bain ». Le scooter fait référence au film « Voyages en Italie », le cerf de l’un de ses tableaux, et les ciseaux en référence à ses études d’arts plastiques.

Noms déjà proposés : Florent Manaudou, Michael Phelps, Guillaume Canet, Julien Doré, Cyril Lignac, Margot Robbie



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 15 août

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+