Camping Paradis du 15 août 2025 : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Camping Paradis du 15 août 2025 – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur TF1, Laurent Ournac vous propose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Camping Paradis du 15 août 2025 : l’épisode « Hip-Hop au camping »

Chloé et sa mère, Carole, débarquent au camping pour préparer le concours d’entrée de la prestigieuse école de danse classique de l’Opéra de Marseille. Pensant bénéficier de l’exclusivité de la salle d’entraînement, elles découvrent qu’elles devront la partager avec un groupe de danseurs de Hip Hop, ce qui ne plaît guère à Carole. De leur côté, Nathan et son père, Antoine, passent une semaine au camping. Audrey s’étonne de leur arrivée sans Diane, la mère de Nathan, avant d’apprendre que le couple s’est récemment séparé. Mais Diane surgit à l’improviste, ce qui contrarie Nathan… Enfin, Tom et Stéphanie engagent Odile, une nounou apparemment irréprochable. Heureusement, le perspicace Monsieur Parizot déchiffre rapidement les apparences et mène l’enquête : Odile n’est peut-être pas aussi expérimentée qu’elle le prétend…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Fabienne Carat (Carole), Ariane Seguillon (Odile), Chloé Stefani (Diane), Renaud Leymans (Antoine), Juliette Chêne (Stéphanie), Patrick Paroux (Parizot), Silas Barry-Schmitt (Nathan), Meggan Le Coq (Chloé), Louis Donadio (Sam), Ryan Daoudi (Jérémy), Mélodie Gollé (Selma)



A 16h10 l’épisode « Les bikers au camping »

Alors que Tom vit le parfait amour avec Stéphanie, les bleus sont convaincus qu’elle le trompe et se voient dans l’obligation d’alerter Tom. Alix arrive au camping avec son fils Simon et son compagnon Eric, très investi dans son rôle de beau-père. Leur arrivée est rapidement bouleversée par celle de Renaud, l’ex-conjoint d’Alix et père de Simon. Charismatique et sûr de lui, il débarque sur sa moto flambant neuve et ne manque pas de faire sentir à Eric, professeur de SVT gentil et sensible, qu’ils ne jouent pas du tout dans la même catégorie. Eric va devoir trouver sa place…

De son côté, Catherine, accompagnée de sa fille Léa, rejoint le camping pour retrouver Marie-Hélène, sa mère. Inquiète pour le moral de cette dernière, toujours fragilisé par le décès de son mari un an plus tôt, elle découvre avec surprise que sa mère vit désormais à cent à l’heure avec son nouveau compagnon, Marc, vingt ans plus jeune qu’elle…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Amanda Lear (Helena), Arnaud Binard (Renaud), Shirley Bousquet (Alix), Marie Guillard (Catherine), Aliocha Delmotte (Simon), Juliette Chêne (Stéphanie), Patrick Paroux (Parizot), Roger Contebardo (Eric), Gwenaël Clause (Phil), Coline Preher (Léa), Olivier Benard (Marc), Malone Lecorche (Garçon 1), Mathéo Ramirez (Garçon 2)