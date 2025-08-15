Demain Nous Appartient du 15 août : terrible drame pour Aaron (résumé + vidéo épisode 2010 en avance)



Demain nous appartient du 15 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2010 de DNA – C’est un drame qui attend Aaron ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, alors que Simon a sauvé la vie de Lizzie, il va mourir à l’hôpital !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 15 août 2025 – résumé de l’épisode 2010

Après avoir sauvé Lizzie, Simon est assommé par la chute d’un projecteur et transporté à l’hôpital, où William et Marianne le prennent en charge. Son état est critique. Fred et François n’ont que quelques hématomes, et tous les ados vont bien. Sous le choc, Fred et Victoire se réconcilient.

Le lendemain, Damien explique à Aurore qu’une petite charge explosive, reliée à un sonomètre, a provoqué la chute du projecteur après un Larsen. Il retrouve aussi des jambes de poupée, signe du tueur en série. Aurore en déduit que l’explosif a été posé la veille, ce qui correspond au témoignage d’Annie sur un individu qu’elle a percuté. Elle identifie Ludo sur photo. Charles le reconnaît aussi, mais Aurore hésite à l’arrêter faute de preuves. Après confirmation que Ludo cherchait des anxiolytiques, elle décide finalement d’intervenir. La police arrive trop tard : Ludo a pris la fuite, et des barrages sont mis en place.



À l’hôpital, Simon est toujours dans un état critique. William et Aaron décident de l’opérer mais Simon décède.

Au Mas, Kevin oublie que c’est son dernier jour de travail et arrive en retard, avant de partager un apéritif avec Benny, Chloé et Alex. À la Paillote, Jordan et Violette sont en froid. Piquée par les confidences de Lilou, Violette embrasse Marceau sous les yeux de Jordan. Plus tard, ce dernier met les choses au clair avec Marceau. En fin de service, Jordan et Violette se réconcilient.

VIDÉO Demain nous appartient du 15 août – extrait de l’épisode

