NRJ : Manu Levy revient avec une nouvelle équipe et un nouveau nom pour sa 15ème saison



Publicité





C’est un grand changement pour cette rentrée sur NRJ ! Dès lundi à 6h, Manu Levy sera de retour à la radio pour lancer la 15ème saison de sa matinale. Et attention, l’émission change d’identité : exit “Manu dans le 6-10”, place désormais à “Manu sur NRJ”.











Publicité





Autre nouveauté de taille : l’équipe évolue. Après le départ de Salomé en juin dernier, beaucoup s’attendaient à découvrir une nouvelle voix féminine aux côtés de Manu. Mais finalement, elle ne sera pas remplacée. Cette saison, Manu sera entouré uniquement de ses complices Niko et Lorenza, déjà bien connus des auditeurs.

Moins de monde autour de la table donc, mais toujours la même promesse : des rires, de la bonne humeur et de l’énergie pour démarrer la journée du bon pied.

Le rendez-vous est donné : “Manu sur NRJ”, c’est dès ce lundi matin à 6h.



Publicité



