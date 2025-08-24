Les 12 coups de midi du 24 août : Thomas décroche l’étoile mystérieuse ! Qui était derrière ? (+ explications des indices)



Les 12 coups de midi du 24 août 2025, 3ème victoire de Thomas – C’est fait ! Thomas a décroché l’étoile mystérieuse ce dimanche midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé une 3ème victoire et a réussi son Coup de Maître avant de décrocher l’étoile mystérieuse en proposant Virginie Efira.











Les 12 coups de midi du 24 août, Virginie Efira était sur l’étoile mystérieuse

Thomas a remporté 10.000 euros à partager avec un téléspectateur avant de décrocher cette étoile d’une valeur de 37.451 euros. Sa cagnotte totalise désormais 43.501 euros de gains et cadeaux !

Sur l’étoile mystérieuse, c’était donc Virginie Efira.

Explications des indices :

🏊‍♀️ Une piscine couverte

➡️ Le Grand Bain (2018), où elle joue avec l’équipe de nage synchronisée masculine.



🦌 Un cerf

➡️ Le Goût des merveilles (2015), film très lié à la nature et à l’imaginaire (le cerf est même sur l’affiche).

🦇 Une chauve-souris

➡️ Lego Batman, le film (2017), où elle double Batgirl.

🛵🌸 Un scooter rose

➡️ 20 ans d’écart (2013), où elle incarne une quadra pétillante qui vit une romance avec un jeune homme.

✂️ Des ciseaux

➡️ La Chance de ma vie (2010), où elle est coiffeuse.

🃏 Un jeu de cartes

➡️ Elle a joué au poker à Las Vegas.

🕯️ Des bougies

➡️ Un amour impossible (2018), film très intimiste et mélancolique, avec des ambiances feutrées.

📺 Une mini-télé

➡️ Référence à ses débuts comme animatrice sur M6 (Nouvelle Star, M6 Kid, etc.), avant sa carrière d’actrice.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 24 août

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+