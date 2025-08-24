Tout le monde veut prendre sa place : Marie-José signe une 10ème victoire ! (24 août)



10ème victoire pour la sympathique Marie-José ce dimanche midi dans le jeu de Cyril Féraud « Tout le monde veut prendre sa place ». La Championne, qui nous vient de Cannes dans les Alpes Maritimes, n’a pas tremblé aujourd’hui avec 16 points en finale contre 8 pour son adversaire.











Marie-José a remporté un séjour en thalasso pour sa 10ème victoire et elle totalise 11.100 euros de gains. Elle sera évidemment de retour lundi midi pour tenter de garder sa place dans le fauteuil rouge.

Tout le monde veut prendre sa place du 24 août, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce dimanche 24 août 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv