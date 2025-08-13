13h15 le dimanche du 24 août : au sommaire aujourd’hui



13h15 le dimanche du 24 août 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui.





« 13h15 le dimanche » du 24 août 2025 : La symphonie du ciel

Pendant près de six mois, « 13h15 » a suivi de l’intérieur l’intense préparation des pilotes de la Patrouille de France. Une immersion rare au cœur de l’une des escadrilles de voltige les plus prestigieuses au monde, symbole de fierté nationale et véritable outil de diplomatie.

Dans le ciel azur, leurs panaches bleu-blanc-rouge forment une signature unique, devenue au fil des décennies aussi emblématique que la tour Eiffel. Le magazine « 13h15 » (X(Nouvelle fenêtre), #13h15(Nouvelle fenêtre)) a ainsi partagé le quotidien des aviateurs d’élite de la Patrouille de France (PAF), unité officielle de voltige de l’armée de l’air et de l’espace française.



Basés à Salon-de-Provence, les pilotes s’entraînent sans relâche. Chaque année, trois nouveaux venus rejoignent la patrouille, tandis que six autres changent de position dans la formation. Des mois d’exigence et de répétitions sont nécessaires pour offrir un spectacle aérien réglé au millimètre, aux commandes de chasseurs lancés à plus de 600 km/h.

La cohésion est essentielle. Les pilotes, surnommés Athos, passent par un stage d’aguerrissement dans les Alpes pour renforcer leur esprit d’équipe. Avant de prendre l’air, chacun doit « faire ses gammes », car la moindre erreur est proscrite.

Leur premier vol collectif marque une étape cruciale : huit pilotes dans le ciel, mais un seul corps en mouvement. À moins de deux mètres d’écart, la précision et la confiance sont vitales. Si l’expérience et l’entraînement réduisent les risques, l’histoire rappelle que douze pilotes ont déjà perdu la vie au sein de cette prestigieuse formation.