Les 12 coups de midi du 26 août : 5ème victoire pour Thomas, indice sur l’étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi du 26 août 2025, 5ème victoire de Thomas – Et de 5 victoires pour Thomas ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a fait une erreur sur le Coup de Maître aujourd’hui, il a remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.


Les 12 coups de midi du 26 août, des palmiers sur la nouvelle étoile mystérieuse

La cagnotte personnelle de Thomas monte ainsi au total de 44.051 euros de gains et cadeaux. Sur la nouvelle étoile mystérieuse, on a un premier indice : des palmiers. Il pourrait ainsi s’agir d’une ville du Sud de la France, comme Cannes ou Nice/

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 26 août

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

