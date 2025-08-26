Ça commence aujourd’hui du 26 août 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd’hui du 26 août 2025, le sommaire – Ce mardi après-midi, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il a pour thème « Coup de foudre pour l’ouvrier venu faire des travaux ! ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 26 août 2025 à 13h55 « Coup de foudre pour l’ouvrier venu faire des travaux ! » (inédit)

Il y a deux ans, Cindy a dû repartir de zéro avec ses deux jeunes garçons. Déçue par l’amour, elle s’était entièrement consacrée à son rôle de maman. Un jour, lorsque son poêle est tombé en panne, elle a contacté une société de dépannage. Parmi les employés venus intervenir se trouvait Maxime. Entre eux, le coup de foudre a été immédiat, même s’ils n’osaient pas se l’avouer. Mais face à ses sentiments, Cindy a pris peur…

Et à 15h05 : « Leur combat pour avoir un enfant de leur défunt mari » (rediffusion)

Aujourd’hui, Faustine Bollaert accueille deux femmes courageuses qui, après avoir perdu brutalement leur mari, se sont lancées dans le combat de donner la vie à l’enfant de l’homme qu’elles aimaient tant.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 26 août 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

