Tout le monde veut prendre sa place : Marie-José frôle l’élimination ! (26 août)

Marie-José a encore eu très chaud ce mardi midi dans le jeu de Cyril Féraud « Tout le monde veut prendre sa place ». La Championne a signé une nouvelle victoire sur le fil puisqu’elle était à égalité de points avec son adversaire du jour !











Ils nous ont offert une magnifique finale avec 23 points chacun et comme toujours en cas d’égalité, la Championne reste Championne. Avec autant de points de son adversaire, Marie-José a ainsi fait grimper ses gains. Elle totalise désormais 14.500 euros de gains en 12 victoires.

Tout le monde veut prendre sa place du 26 août, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mardi 26 août 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv