Les 12 coups de midi du 28 août : Hugo déjà éliminé, l’étoile mystérieuse se dévoile

Les 12 coups de midi du 28 août 2025, élimination de Hugo – Hugo a déjà été éliminé ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il est reparti avec seulement 50 euros de gains en une victoire.











Les 12 coups de midi du 28 août, la Croisette sur l’étoile mystérieuse

C’est Stéphane qui est devenu Maître de Midi ce jeudi midi. Il a buté sur une question du Coup de Maître et a remporté que 1000 euros à partager avec un téléspectateur. Sur la nouvelle étoile mystérieuse, on a toujours que la photo de fond en seul indice. Rappelons qu’il s’agit de la Croisette à Cannes.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 28 août

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



