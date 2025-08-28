Ça commence aujourd’hui du 28 août 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd’hui du 28 août 2025, le sommaire – Ce jeudi après-midi, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il a pour thème « Cette peur de l’abandon qui gouverne toute leur vie ».





Ça commence aujourd’hui du 28 août 2025 à 13h55 « Cette peur de l’abandon qui gouverne toute leur vie » (inédit)

À l’âge de 8 ans, la mère de Quentin décide de quitter le foyer et lui impose de choisir avec quel parent il souhaite vivre. Séparé de son père, il est entraîné dans une nouvelle vie où sa mère, animée par un esprit de revanche, accuse ce dernier d’agression sexuelle sur leur fils. Quentin grandit alors aux côtés d’une mère alcoolique et instable. À 13 ans, à sa propre demande, il est finalement placé en famille d’accueil.

Et à 15h05 : « Profilage, police d’élite : elles sont au cœur des enquêtes » (rediffusion)

Dans cette émission consacrée aux femmes flics, Faustine Bollaert, entourée d’experts, reçoit trois invitées passionnées par leur métier à haut risque. Marie-Laure Brunel-Dupin, cheffe de la division des affaires non élucidées et profileuse inspirée dès son enfance par le célèbre roman Le silence des agneaux, revient sur son parcours. Sonia Fibreuil, commissaire divisionnaire et porte-parole de la police nationale, bientôt décorée de la Légion d’Honneur, partage son expérience. Quant à Lénaïg Le Bail, à la tête de l’office central pour la répression de la traite des êtres humains, elle témoigne de son quotidien hors du commun. Ensemble, elles font entendre la voix des femmes dans un univers encore largement masculin.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 28 août 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

