Demain Nous Appartient du 28 août : Ellie révèle la vérité (résumé + vidéo épisode 2019 en avance)



Publicité





Demain nous appartient du 28 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2019 de DNA – Kévin est démasqué et doit passer aux aveux ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Il squattait chez Marianne et doit présenter ses excuses. Mais la mère de Chloé va ensuite découvrir la jeune Ellie dans son jardin…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 28 août 2025 – résumé de l’épisode 2019

Judith propose à son amie Noor de poser nue pour son cours de modelage après l’annulation du modèle prévu. Mais à l’atelier, Noor découvre avec stupeur que Romain, le garçon qui lui plaît, fait partie du stage. Malgré la gêne, elle parvient à garder son sang-froid, tandis que Romain se montre étrangement fasciné par son pied, allant jusqu’à lui faire un compliment.

Avant de partir pour le Vietnam, Annie souhaite partager du temps avec Christelle, mais celle-ci est retenue par son travail. Elle déjeune donc avec Alain, son nouveau compagnon, et une complicité s’installe. En soirée, lors d’un dîner romantique, Alain lui propose de la suivre au Vietnam. Mais Annie le repousse brusquement, affirmant qu’ils ne se connaissent pas assez, et met fin au rendez-vous. Alain reste déstabilisé par ce rejet.



Publicité





Pendant ce temps, Ellie a tenté d’entrer chez Marianne avec d’anciennes clés avant de prendre la fuite. Marianne se rend au commissariat tandis qu’Ellie, blessée, trouve refuge à l’hôpital où Kevin décide de l’aider. La police finit par les retrouver et les emmène au commissariat. Kevin avoue avoir pris soin de la fugueuse depuis quelques semaines, tandis qu’Ellie finit par révéler la raison de sa cavale : elle cherche son père biologique à Sète.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Bart a une liaison secrète avec… (vidéo épisode du 30 août)

VIDÉO Demain nous appartient du 28 août – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.