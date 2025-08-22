« Les 12 coups, les 15 ans » : et le gagnant est… (prime anniversaire du 22 août 2025)

Quelle soirée riche en émotions ! À l’occasion du prime événement célébrant les 15 ans des « 12 Coups de Midi », la compétition a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses.


Après des manches haletantes et des retournements de situation, c’est finalement Xavier, l’un des plus grands Maîtres de Midi de l’histoire, qui s’est imposé aux côtés de Ruben, un candidat issu du public. Le duo a brillé jusqu’au bout, s’adjugeant la victoire en finale avec 20 points contre 14 points face à Paul et son équipier, Niels.

Grâce à cette performance, Ruben repart avec la coquette somme de 27 000 euros, une récompense à la hauteur de cette soirée exceptionnelle. De son côté, Xavier signe un nouvel exploit : après avoir remporté le mois dernier le prime du Combat des Maîtres face à Emilien, il s’offre une seconde victoire consécutive en prime time, confirmant une fois encore son statut de Maître incontesté.

Entre rires, émotions et suspense, Jean-Luc Reichmann a orchestré une soirée mémorable, réunissant téléspectateurs et candidats autour d’un rendez-vous devenu véritablement culte.


✨ Rendez-vous dès demain midi sur TF1 pour de nouvelles aventures avec « Les 12 Coups de Midi » alors que l’étoile mystérieuse pourrait être décrochée.

